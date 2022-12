Tolle Kulisse in Bleicherode

Jens Feuerriegel über die schöne Seite einer Bergarbeiterstadt.

Es gibt so viele Arbeitsplätze, die lassen im Alltag der Adventszeit kaum Weihnachtsgefühle aufkommen. Stress verdrängt alles. Ob an der Supermarktkasse, im Klinikum oder im Polizeirevier – gerade im Dezember gibt es hier viel zu tun.

Auch Zeitungsredaktionen entpuppen sich eher selten als Orte für knisternde Weihnachtsgefühle. Als Reporter haben wir aber manchmal das Glück, bei Terminen die volle Dröhnung genießen zu dürfen.

Zum Beispiel in Bleicherode. Böse Zungen werden jetzt dem Schreiber entgegnen: Es war ja auch dunkel am Samstagabend in der Stadt. Doch das lass ich nicht gelten. Nein! Die Stadt ist viel schöner, als es manch Außenwohnender wahrhaben will. Sie bietet schöne Ecken auch jenseits des Vogelberges.

Der Weihnachtsmarkt am Sonnabend war wunderbar. Die Kulisse des Zierbrunnenplatzes mit den Fachwerkhäusern ist sehenswert. Die bergmännische Tradition, die hier so herzhaft gepflegt wird, ist ein Erlebnis. Und die Bleicheröder haben die Gabe, diese auch ausgezeichnet in Szene zu setzen.

Da freue ich mich schon jetzt auf den Thüringer Bergmannstag 2023.