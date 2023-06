Tolle Läuferschar aus Nordhausen: 90 Mitarbeiter vom Südharz-Klinikum beim Unternehmenslauf in Erfurt

Nordhausen. Die Freizeitsportler aus dem Südharz-Klinikum haben den Landkreis Nordhausen beim Erfurter Unternehmenslauf prima vertreten.

90 Mitarbeiter des Südharz-Klinikums beteiligten sich am Unternehmenslauf in Erfurt. „Unser Klinikum war bereits zum neunten Mal am Start“, berichtet Manuela Schwerdt, die im Klinikum die organisatorischen Fäden in der Hand hält. „Auch diesmal konnten wir mit eigens angefertigten T-Shirts dem Motto des Laufes Teamplayer voll und ganz gerecht werden.“ Für die fast fünf Kilometer lange Runde um den Dom gingen Mitarbeiter aus allen Bereichen des Klinikums an den Start. Während die trainierten Teilnehmer ein höheres Tempo vorlegten, stand für andere der Spaß im Vordergrund. Zu den besten Läufern unter den 8700 Teilnehmern gehörten Oliver Heck (Technik) und Andrea Grafe (ärztliches Personal). Dank der Klinikum-Küche waren alle 90 Mitarbeiter bestens versorgt.