Der Nordhäuser Gospelchor Karíbu mit Sarah Zimmermann als Solistin beim Benefizkonzert in der Sankt-Blasii-Kirche.

Toller Abend in Nordhausen: Benefizkonzert ist ein großer Erfolg

Nordhausen. Südharzer Christen beweisen ihre Solidarität. Der Sonntagabend in der Sankt-Blasii-Kirche in Nordhausen bringt 4870 Euro für die Opfer der Erdbeben-Katastrophe.

Spontaner Beifall bricht aus, als am Sonntagabend in der Blasiikirche das Ergebnis der Spendensammlung bekannt gegeben wird. Insgesamt kommen 4870 Euro zugunsten der Katastrophenhilfe der Diakonie zusammen.

Dutzende Frauen und Männer sind dafür recht spontan bei einem zweistündigen Benefizkonzert für die Opfer der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien aufgetreten. In den Seitenschiffen der großen Stadtkirche finden die Chöre kaum Platz, so viele sind es. Und die Bankreihen der Kirche sind voller Menschen, die Gutes tun möchten.

Gutes bekommen sie auch zu hören. Den Chören ist es in kürzester Zeit gelungen, sie zu begeistern. Schnell wird mitgeschnippt, geklatscht, mit den Füßen gewippt und einfach genossen.

Sängerin Lana Haupt begeistert mit ihrer Stimme

Nur rund zwei Stunden vergingen auch von der Idee zu diesem Benefizkonzert bis zu einem ersten Konzept. Kantorin Viola Kremzow und Karíbu-Sänger Marcel Haupt aktivierten ihre Kontakte.

Das Ergebnis ist eine bunte Mischung aus Melodien und Songs. Karíbu, der Gospelchor des Kirchenkreises, übernimmt das Warm-up. Schwungvoll eröffnen sie den Abend. Ebenfalls vielstimmig bringen die 60 Sängerinnen des Chorprojekts 1. FC Südharz den Altarraum zum Klingen. Mit ihnen gestalten das Nordhäuser Chorensemble Cantamus und der Auleber Projektchor das Konzert. Eine Überraschung wird „Sing4Joy“, ein neues Quartett unter der Leitung von Kantorin Viola Kremzow. Der große Applaus für Grit Kellmann, Monika Sieben, Elke Wiese und Eva Finck zeugt von einer sehr gelungenen Premiere.

Ein paar „gute Vibes“ kündigt die Band der Herzschlag-Jugendkirche an. Und die verbreiten sich schon bei den ersten Tönen ihrer Sängerin Lana Haupt im Raum. „Was für eine Stimme“, ist immer wieder leise aus dem Publikum zu hören. Zusammen mit Niklas Kreske, Saskia Manz, Hannah Marlen Wand und Almuth Teubert erweitert Lana das musikalische Spektrum des Abends. „Großen Dank möchte ich auch noch einmal Oli Henze vom Technikteam der Jugendkirche aussprechen“, freut sich Kantorin Viola Kremzow, sichtlich erleichtert, dass ihr diese Aufgabe so professionell abgenommen wurde.

Einen ersten Rückblick wagt die Sängerin Eva Franck, noch am Abend: „Das war das beste Konzert, bei dem ich je mitsingen durfte. Diese großartige Gemeinschaft.“