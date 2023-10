Tolles Geschenk für eine Schule in Nordhausen: 12 Steppbretter für die Kinder

Nordhausen. Studiochef in Nordhausen hofft, dass die Step-Aerobic ihren Weg in den Sportunterricht findet. Sein Geschenk soll eine erste Basis sein.

Sechs Grundschulen und vier Regelschulen liegen in der Trägerschaft der Stadt Nordhausen. Die Albert-Kuntz-Grundschule in Salza könne sich jetzt über sportliche Unterstützung freuen, berichtet Stadtsprecherin Franziska Mühlhause. Das Nordhäuser Fitness-Studio Injoy habe den Kindern zwölf Steppbretter gespendet. Inhaber Jens Nahrstedt möchte auch den Kleinsten neue sportliche Möglichkeiten eröffnen. Nahrstedt hofft, dass die Step-Aerobic ihren Weg in den Sportunterricht findet, die Bretter in Arbeitsgemeinschaften und für Aufführungen genutzt werden können. Die Schüler seien bereits ganz aufgeregt und freuen sich über den ersten Einsatz, schildert die Rathaussprecherin. Die Schule sei dem Studio sehr dankbar.