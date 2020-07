Werther. Zu einem schweren Unfall kam es am Freitagabend in Werther.

Totalschaden an zwei Autos

Zu einem Verkehrsunfall kam es am späten Freitagnachmittag auf der Landesstraße L 3080 in Werther. Ein Mercedes war Richtung Wipperdorf unterwegs, als ein ihm entgegenkommender Opel Corsa in Richtung Hesserode abbiegen wollte. Dabei übersah der Autofahrer den vorfahrtsberechtigten Mercedes. Zwei Personen wurden leicht verletzt, sie kamen ins Südharz Klinikum Nordhausen. An den Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden, was mindestens 20.000 Euro entspricht.