Die Heimatvertriebenen des BdV-Kreisverbands kamen an der Gedenkstele in Niedersachswerfen zusammen.

Niedersachswerfen. Heimatvertriebene trafen sich zum Volkstrauertag an der Gedenkstele.

Totengedenken in Niedersachswerfen

Die Heimatvertriebenen des BdV-Kreisverbands Nordhausen gedachten am Volkstrauertag der Opfer der beiden Weltkriege und in diesem Zusammenhang der Heimatvertriebenen, die auf der Flucht und der Vertreibung aus Ihrer Heimat ums Leben gekommen sind.

An der Gedenkstele in Niedersachswerfen legten sie Blumen zum Gedenken nieder. Der Kreisvorsitzende Egon Primas mahnte vor dem Hintergrund der aktuellen weltweiten Kriege und damit verbundenen Vertreibungen zu Versöhnung unter den Menschen und Völkern. „Unser aller Verantwortung gilt dem globalen Frieden zwischen den Menschen, egal welcher Herkunft oder Religion. Nur in einer friedlichen Welt können wir unseren Kindern eine Perspektive geben.“