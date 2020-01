Toter Hirsch in See bei Lipprechterode beschäftigt auch die Polizei

Der in einem See bei Lipprechterode erschossene Hirsch (wir berichteten am Mittwoch) beschäftigt offensichtlich nicht mehr nur die Untere Jagdbehörde im Nordhäuser Landratsamt, sondern auch die Nordthüringer Landespolizeiinspektion. Das bestätigte Polizeisprecherin Fränze Töpfer auf Anfrage unserer Zeitung. Demnach laufen aktuell die Ermittlungen zu zwei Anzeigen wegen Verleumdungen im Zusammenhang mit der verhängnisvollen Jagd. Hintergrund sind Töpfer zufolge anonyme Briefe mit Anschuldigungen gegen die Jäger, man ermittle also gegen unbekannt. Wer die Anzeigen erstattet hat, durfte die Polizeisprecherin wegen des laufenden Verfahrens nicht preisgeben. „Sollte sich zudem ein Verdacht wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ergeben, wird von Amts wegen durch uns Anzeige erstattet“, heißt es von der Polizei weiter.

Derweil hat sich nun auch die Untere Jagdbehörde auf TA-Anfrage zu den Vorfällen, die Angler auf kleinen Videos festgehalten hatten und die daraufhin im Internet geteilt wurden, geäußert. Laut Landratsamtssprecherin Jessica Piper prüfe die Behörde mögliche Verstöße gegen das Jagd- und Waffenrecht. Immerhin hatte der Jäger auf eine Wasserfläche schießen müssen und damit die Kritik anderer Waidmänner heraufbeschworen, weil es sich hierbei nicht um einen sicheren Kugelfang handele und es zu Querschlägern kommen könne. Auch die Jagdbehörde teilt diese Meinung: „Ein Schuss auf eine Wasseroberfläche birgt immer Gefahren wegen des möglichen Abprallens des Geschosses.“ Konkrete Abstandsregelungen zu Unbeteiligten gebe es aber nicht. Gleichwohl bekräftigt die Behörde die Aussage des Revierinhabers, der gegenüber der TA von einem Akt der Gnade gesprochen hatte, weil das Tier bereits verletzt gewesen sein soll. „Das Tier war angeschossen, als es ins Wasser lief“, untermauert die Jagdbehörde dies und fügt hinzu: „Wenn ein Tier verletzt ist, ist es das erste Ziel, dieses so schnell wie möglich zu erlösen, wenn die Sicherheitsmaßnahmen dies ermöglichen.“ Andernfalls – wurden also Personen gefährdet – werde es eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft geben und die Polizei weiter ermitteln, erläutert Piper den weiteren Werdegang solcher Fälle. „Sollte sich im Rahmen der Ermittlungen herausstellen, dass Waffe oder Munition unsachgemäß verwendet wurden, zieht das für den Schützen Konsequenzen in jagd- beziehungsweise waffenrechtlicher Hinsicht nach sich“, sagt die Pressesprecherin.