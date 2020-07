Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tour durch Stolberger Harzgarten

Einen Spaziergang durch den Harzgarten in Stolberg plant die Verwaltung des Biosphärenreservats Karstlandschaft Südharz für Samstag, 11. Juli. Christiane Funkel begrüßt alle Interessierten um 10 Uhr am Harzgarten-Eingang an der Gedanken-Bank, die sich etwa 350 Meter hinter dem Rittertor befindet.

Unterwegs wird sie spannende Fakten und Geschichten zum Harzgarten, rund um die Blütenpracht und zu den Bäumen vor Ort erzählen. Der Garten wurde schon in den 1930er-Jahren mit harztypischen Pflanzen angelegt. Einige Stufen und kleinere Anstiege sind zu bewältigen, es empfiehlt sich festes Schuhwerk.