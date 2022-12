Tourismusbranche erholt sich von Corona-Krise: Ein Beispiel aus Niedersachswerfen

Steffen Hahnemann und Arlett Plaschke in ihrem Reisebüro in Niedersachswerfen.

Niedersachswerfen. Steffen Hahnemann ist mit seiner Firma „Harztor-Reisen“ neues Mitglied des Nordthüringer Unternehmerverbandes.

Eigentlich wollte Steffen Hahnemann Ingenieur werden. 1990 hatte er in Nordhausen sein Maschinenbaustudium erfolgreich abgeschlossen. Doch die beruflichen Perspektiven in der heimatlichen Region waren damals eher bescheiden. Als 23-Jähriger, noch während des Studiums, hatte er ein Gewerbe angemeldet.

Über Bekannte bekam er bei einer Bank in Niedersachsen einen ersten Kredit und kaufte sich einen Bus. Mit dem chauffierte er Urlauber im Südharz, denn immer noch profitierte der Tourismus in Ilfeld oder Neustadt vom Urlaubsbetrieb des Gewerkschaftsbundes der Ex-DDR. Weitere Investitionen waren ein Taxischild für seinen Wartburg und ein Kopierer für selbst erstellte Flyer. Wenig später unternahm er die ersten Tagesfahrten, unter anderem nach Hamburg, mit Fischmarkt und auch zur Reeperbahn.

Pauschalreisen boomen nach Pandemie wieder

Das erste kleine Büro entstand in Niedersachswerfen an der Stelle, wo heute noch das Reisebüro von Harztor-Reisen seinen Betriebssitz hat. Der heute 55-Jährige überhastete den Aufbau seines Unternehmens nicht, sondern entwickelte es konsequent weiter. Der Ausbau am Harzquerbahnhof war 1997 abgeschlossen.

Hier arbeitet er zusammen mit Kollegin Arlett Plaschke, die im Jahr 2001 eine Ausbildung zur Reiseverkehrskauffrau begann und heute Büroleiterin und Ansprechpartnerin für Kunden der Region ist. Ein achtköpfiges Team von Fahrern komplettiert das Unternehmen. Die Reisebranche war in den zurückliegenden beiden Jahren vor allem durch die Pandemie gebeutelt, die um Harztor-Reisen keinen Bogen machte. „Wir haben auch diese Zeit überstanden und blicken wieder optimistisch nach vorn“, sagt der Chef und spricht von einem sehr guten Jahr 2022. Vor allem die Pauschalreisen boomen wieder, während in der Corona-Zeit der Inlandstourismus gefragt war.

Bürokratie erschwert Anträge auf finanzielle Unterstützung

Beim Besuch von Claudia Rheinländer und Niels Neu vom Vorstand des Nordthüringer Unternehmerverbandes kritisiert der Reiseunternehmer die zunehmende Bürokratie in Deutschland. Schmerzhaft bemerkbar machte sich das bei der Beantragung von finanziellen Unterstützungen während der Pandemie.

„Uns kleine Unternehmen hatte die große Politik fast gänzlich vergessen“, beklagt Hahnemann. „Wir hatten einfach keine Stimme gegenüber der Politik in Berlin und auch nicht in Erfurt. Das soll nicht wieder passieren.” Er erhofft sich mit dem Eintritt in den Unternehmerverband eine starke Stimme der regionalen Wirtschaft.