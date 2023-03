Tradition im Südharz: Ostereier-Allee schmückt Obergebra

Obergebra. Seit 2015 gibt es in Obergebra im Westen des Landkreises Nordhausen eine Ostereier-Allee. Auch in diesem Jahr wird die beliebte Tradition wieder gepflegt.

Rund 500 Ostereier schmücken die Bäume an der Kirche in Obergebra. Mitglieder des Frauensportvereins und die Damen des Ortschaftsrates beteiligten sich mit Unterstützung ihrer Familien am Aufhängen der bunten Osterboten. Mit großer Begeisterung war auch der zweieinhalbjährige Oskar Dörholt dabei (Foto). Mittlerweile ist die Ostereierallee zu einer schönen Tradition geworden und aus dem Dorfleben von Obergebra nicht mehr wegzudenken.