Traditionsbrennerei knackt Besucherrekord – und plant Neues

Neue Erfolgsmeldungen von Nordbrand: Der Genießertreffpunkt des Spirituosenherstellers, die Traditionsbrennerei, konnte voriges Jahr einen neuen Besucherrekord einfahren. 2019 habe das Haus „eine tolle Entwicklung“ hin zu 29.500 Gästen gemacht, informierte Brennereichef Thomas Müller am Freitag bei einem Pressegespräch. Dies entspräche einem ungefähren Wachstum von 25 Prozent zu 2018.

Dass zu dieser Besucherzahl noch etwa 15.000 Menschen kamen, die im Laden einkauften oder ohne Führungen und Veranstaltungen den Hof ansahen, dürfte Müller über die heimlich angepeilte und doch knapp verpasste „3“ vor der Rekordzahl hinwegtrösten.

Sonntagsöffnung, mehr Konzerte – und Klinkenputzen auf Reisemessen

Auf die Frage nach dem Erfolgsrezept entgegnet der Leiter eine Kombination verschiedener Faktoren. So habe die Brennerei den Schließtag wie die übrigen Nordhäuser Museen von Sonn- auf Montag verlegt. Mit Open-Air-Konzerten hatte das Haus zudem auf die Wünsche der Gäste reagiert, das Ensemble stärker in Szene zu setzen und damit den Veranstaltungskatalog zu erweitern. „Und nicht zuletzt ist es Präsenz“, sagt Müller über Auftritte auf Reisemessen wie in Leipzig, Dresden, Erfurt oder Berlin. Auch in der Harzregion putzt Müller Klinken, angesichts eines wachsenden Wohnmobiltourismus-Marktes knüpfe er beispielsweise Kontakte zu Campingplätzen wie in Bad Sachsa. „Mittlerweile stammen unsere Besucher aus ganz Deutschland. Aber rund 85 Prozent unserer Einzelbesucher kommen vom Harz-Urlaub.“

5000 Besucher allein bei Adventsausstellung

Nicht minder zum Rekord beigetragen haben dürfte die Adventsausstellung, über die Müller ein ebenso erfreuliches Fazit ziehen durften. Demnach lockte diese knapp 5000 Besucher und damit 800 mehr als noch im Jahr zuvor. 1630 von ihnen hatten sich übrigens am Publikumspreis des Adventskranzwettbewerbs beteiligt. Mit ihren Stimmen gehen die Floristen Elke Rödiger aus Salza, Susanne Müller aus Wolkramshausen und Anja Deutl vom Blumenladen in der Stolberger Straße als Sieger hervor.

Und damit auch Müller und sein Team in diesem einen eigenen Sieg – die 30.000-Marke – feiern dürfen, laufen schon jetzt die Planungen: Demnach stehe erneut ein volles Veranstaltungsjahr mit dem Oster- sowie dem Hofmarkt als Höhepunkte bevor, blickt Eventmanagerin Marie-Luise Liebau voraus.

Rosentag und Brennblase

Dem Credo der Qualität und Regionalität verpflichtet, ist dieses Jahr erstmals auch ein Rosentag in Kooperation mit dem Europa-Rosarium Sangerhausen geplant. Klassiker wie Kabarett und der Theater-Abend „Veronika, der Korn ist da“ bleiben. Neu erschließen können sich Touristen die Traditionsbrennerei zudem bald sogar mit einer technischen Neuerung: Eine Multimedia-App mit animiertem Korn-Huhn Henriette als Sprecherin wird darin durch das Ensemble führen. Das dieses Jahr womöglich wieder über eine funktionstüchtige Brennblase verfügt, macht Müller neugierig.