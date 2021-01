Traditionsbrennerei Nordhausen nutzt Schließungszeit

Wie Roggenkörner aus der Goldenen Aue zu einem edlen Tropfen werden und schließlich im Glas landen, erfahren Wissensdurstige in Nordhausens Traditionsbrennerei. Eine Thematik, die Jahr für Jahr mehr Besucher interessiert, aber auch die Genießer der Spirituosen. Schließlich sind Korn und auch Gin aus der Rolandstadt unter Kennern mehr und mehr beliebt.

Nichtsdestotrotz geht die Traditionsbrennerei in ein Jahr, von dem dessen Leiter Thomas Müller noch nicht so recht weiß, was er von diesem halten soll. Noch immer ist Corona das Thema Nummer eins. Was sich vor allem in den Besucherzahlen widerspiegelt. Gerade einmal 11.353 Besucher verzeichnete das Museum im vergangenen Jahr. Das entspricht etwa einem Drittel der 29.900 Besucher im Jahr 2019. Allein im April und Dezember steht jeweils eine Null in den Büchern, die die Besucherzahlen erfassen.

Hinter der Fassade hat sich viel getan

Dennoch hat sich währenddessen hinter der Fassade der im Jugendstil erbauten Kornbrennerei im vergangenen Jahr viel getan hat. „Es ist in dem Corona-Jahr viel mehr passiert, als man denkt“, resümiert Müller, der zugleich für 2021 hofft, dass es so tatkräftig hinter den Kulissen weiter geht. Bereits im Januar wurde eine neue Beleuchtung im Fasskeller installiert. Kurz vor Corona wurde ein neuer Multimedia-Guide vorgestellt, der sich laut Müller als „riesiges Glück“ herausstellte, da Besuchergruppen aufgrund der Hygienebestimmungen über Monate klein gehalten werden mussten. Zudem habe dieser „super eingeschlagen“, da die Technik rege genutzt wurde.

Im Juli erfolgte die Lieferung und Montage der neuen Brennblase. Seither kann nach drei Jahren Pause wieder in den historischen Gemäuern gebrannt werden. Ein Novum gab es im September mit dem 25-jährigen Korn, der auch Meisterstück genannt wird und auf 777 Stück limitiert ist. Inzwischen hat man davon sogar 450 Flaschen binnen drei Monaten verkaufen können, was laut Müllers Aussage alle Erwartungen übertrifft.

Kooperation mit dem Bratwurstmuseum

Eine Kooperationsvereinbarung mit dem Deutschen Bratwurstmuseum wurde im gleichen Monat unterzeichnet. Im Oktober wurde das Jubiläumsfass für das 1100-jährige Jubiläum der Rolandstadt im Jahr 2027 eingelagert und verplombt. Im gleichen Monat erfolgte die Einweihung der Korn-Lounge für die neu eingeführten Gin- und Kornverkostungen. Da diese klein und gemütlich ist, müsse man allerdings coronabedingt noch ein bisschen auf ihren ersten Einsatz warten, so Müller.

Demgegenüber sind die sogenannten Tastings der Spirituosen sehr gut angekommen. Im Dezember erfolgte schließlich die Reparatur eines Haarrisses in der hauseigenen Dampfmaschine aus dem Jahr 1906.

Besonders stolz ist Müller jedoch auf die Inventarisierung und Digitalisierung der Bestände, welches er als sein Steckenpferd ansieht. Somit bot Corona eine große Chance, diese voranzutreiben. Zudem betrifft es nicht nur die der Kornbrennerei, sondern auch den Bestand von Nordbrand. Darunter zählen beispielsweise alte VHS-Kassetten mit Imagefilmen, vor allem aber auch CDs. All dies habe man in eine neue, digitale Form überführt, da es die ureigenste Idee eines Museums ist, dieses zu archivieren und für die Nachwelt zu erhalten.

Als Beispiel zählt Müller Etiketten auf, von denen es Hunderte und Tausende im Bestand gibt. Außerdem habe die Traditionsbrennerei die Ausstellung mit neuen Schildern bestückt und aktualisiert, ebenso die Chronik des Museums und des Unternehmens. Letztmalig sei dies 2007 geschehen, zum 500-jährigen Jubiläum.