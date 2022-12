Traditionsgeschäft im Zentrum von Nordhausen hat einen neuen Chef

Eberhard Kopyra (links) übergibt sein Geschäft an seinen Mitarbeiter Torsten Wiegand. SWG-Chefin Inge Klaan wünscht dem neuen Eigentümer viel Glück.

Nordhausen. Geglückter Inhaberwechsel am Kornmarkt: Eberhard Kopyra gibt seinen Foto-Laden nach 30 Jahren ab.

Die älteren Nordhäuser kennen es noch als Postkarteneck: Seit 30 Jahren betreibt Eberhard Kopyra am Kornmarkt 2 in der Nordhäuser City sein Fotogeschäft „Foto Optimal“.

Jetzt geht der 69-Jährige in Rente und übergibt das Geschäft an seinen langjährigen Mitarbeiter Torsten Wiegand. Der 54-Jährige arbeitet schon seit 29 Jahren bei Kopyra.

Für den Nordhäuser war deshalb klar, dass er das Fotogeschäft im nächsten Jahr weiterführen wird. „Die neue Schaufensterbeschriftung ist schon in Auftrag gegeben“, sagt Eberhard Kopyra.

Inge Klaan, Geschäftsführerin der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft (SWG), hört diese gute Nachricht gern: „Ich freue mich, dass der Inhaberwechsel klappt und damit ein Traditionsgeschäft in der Nordhäuser Innenstadt erhalten bleibt“, sagt sie. „Das ist auch für uns als Vermieter ein wichtiges Signal in einer Zeit, die für viele Einzelhändler nicht einfach ist.“

Im Jahre 1993 hat Eberhard Kopyra das Fotogeschäft an der Ecke am Kornmarkt übernommen und seither „alle technischen Revolutionen in der Fototechnik mitgemacht“, blickt er zurück. Hat er anfangs noch Geld damit verdient, dass die Leute ihre analogen Filme haben entwickeln lassen, besitzen die meisten Menschen heute kaum mehr eine Kamera. „Die allermeisten Menschen fotografieren heute doch nur noch mit ihren Handys“, weiß Kopyra. Mit Fototechnik verdiene er kein Geld mehr.

Außerdem lohne es sich für das kleine Geschäft nicht, teure Technik auf Lager zu haben. Viel zu schnell überholen sich die Trends. „Und die Gewinnmarge ist für ein so kleines Geschäft wie meines viel zu gering“, bedauert Kopyra.

Den Handel mit teurer Fototechnik überlässt er den Elektronik-Riesen. Stattdessen setzt er auf Dienstleistungen, wie Bilderrahmungen und Passbild-Service. Außerdem hat er sich drei Sofort-Fotodrucker angeschafft, die vor Ort von Stick, Kamera, Speicherkarte oder Handy die Fotos ausdrucken.

Torsten Wiegand ist froh, dass es viele Stammkunden gibt. „Mittlerweile kommen auch Leute aus Sachsen-Anhalt zu uns. Wir sind ja eines der wenigen Fotogeschäfte, die es im Südharz überhaupt noch gibt“, erklärt Wiegand. Ganz aus dem Laden will sich Eberhard Kopyra auch im nächsten Jahr nicht zurückziehen. Für ein paar Stunden wolle er aushelfen. Und was er mit der neu gewonnenen Freizeit anstelle wolle, darüber habe er sich noch keine Gedanken gemacht, so der Geschäftsmann.