Trainspotter sorgen in Nordhausen für Sperrung der Zugstrecke

Nordhausen. In Nordhausen haben zwei Kinder mit ihrem Hobby für einen Polizeieinsatz und Zugausfälle gesorgt.

Spielende Kinder haben am Dienstag für Zugausfälle auf der Bahnstrecke zwischen Nordhausen und Wolkramshausen gesorgt

Wie die Bundespolizei informierte, sei sie kurz vor 9 Uhr durch die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn informiert worden, dass sich in Nordhausen im Bereich des Darrweges Kinder im Gleis aufhalten sollen. Auf Grund einer anzunehmenden Gefahr für Leib und Leben wurde eine temporäre Streckensperrung veranlasst.

Als die Bundespolizei vor Ort eintraf, konnte sie zunächst niemanden antreffen. In der Nähe bemerkte die Polizei jedoch zwei Jungen im Alter von elf und zwölf Jahren, die in Warnweste und einem Fotostativ unterwegs waren.

Im Gespräch mit den Jungen wurde klar, dass ihr Hobby einen Polizeieinsatz auslöste. Die beiden verfolgen als Hobby das sogenannte "Trainspotting", die fotografische Jagd nach Schnappschüssen von Eisenbahnen. Sie waren in der Nähe der Gleise, da sie laut eigenen Angaben Züge in Nordhausen fotografieren wollten. Durch die Beamten der Bundespolizei wurden die Jungen eingehend über die Gefahren an Bahnanlagen und den damit zusammenhängenden Bahnbetrieb sensibilisiert. Im Anschluss wurden die Erziehungsberechtigten informiert.

Die Streckensperrung dauerte bis ca. 9.20 Uhr an. Betroffen davon waren ein Personen- sowie ein Güterzug.

