Tram in Nordhausen entgleist – Bergung dauert vier Stunden

Am Montagnachmittag ist in Nordhausen-Ost eine Straßenbahn entgleist. Das haben die Verkehrsbetriebe Nordhausen auf Anfrage bestätigt. Demnach sei der Triebwagen 102 gegen 13.50 Uhr aus den Schienen gesprungen. Bis 18 Uhr habe es dann gedauert, die Bahn mit Hilfe der Schwerlastkran-Firma Maximum zu bergen, sodass die erste Bahn gen Parkallee kurz darauf wieder fahren konnte. In dieser Zeit war Schienenersatzverkehr unterwegs. Zur Ursache der Entgleisung – ob technischen oder menschlichen Ursprungs – konnten die Verkehrsbetriebe auch am Dienstag noch nichts sagen. Die gute Nachricht: Menschen wurden nicht verletzt.