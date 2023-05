Trauer in Kleinfurra: Jürgen Seeger hinterlässt eine große Lücke

Kleinfurra. Dorf im Kreis Nordhausen verliert einen sehr engagierten Mann. In den vergangenen Jahrzehnten hatte er sehr viel für die Gemeinde geleistet.

Das Dorf trauert um seinen Ehrenbürger Jürgen Seeger. Er ist am 19. April im Alter von 88 Jahren gestorben. Jürgen Seeger bekleidete viele Jahre das Amt des stellvertretenden Bürgermeisters und Ersten Beigeordneten der Gemeinde. „In seiner langjährigen Tätigkeit im Gemeinderat war er federführend bei zahlreichen wegweisenden Entscheidungen“, betont der heutige Bürgermeister Thomas Günzelmann (parteilos). Als Ortschronist habe Jürgen Seeger maßgeblich an der Archivierung und historischen Dokumentation der Geschichte Kleinfurras mitgewirkt und durch sein großes Fachwissen stets mit Rat und Tat zur Seite gestanden.

Langjähriger Chorleiter mit feinem Humor

Neben seiner beruflichen Tätigkeit als Lehrer und Schulleiter in Kleinfurra und Wolkramshausen war er auch außerhalb seiner beruflichen Tätigkeit in den verschiedensten Bereichen ehrenamtlich aktiv. Herausragend hierbei war die jahrzehntelange Leitung des Chores in Kleinfurra. Als Organist bereicherte er mit seinem Orgelspiel unzählige Gottesdienste in der Gemeinde. „Mit seinem feinen Humor machte er zudem so manche Karnevalsveranstaltung zu einem unvergesslichen Erlebnis“, erinnert sich Günzelmann gern.

Für seine Verdienste um das Allgemeinwohl erhielt Jürgen Seeger am 18. März 2006 den Ehrenbrief des Freistaates Thüringen.

Kleinfurra habe nicht nur einen engagierten Kommunalpolitiker und Kulturschaffenden verloren, sondern auch eine feste Instanz im Dorfleben. „Sein Wirken wird uns stets in bester Erinnerung bleiben. Er hinterlässt eine große Lücke, die nicht zu schließen ist. Wir werden ihm stets ein ehrendes Gedenken bewahren“, so Günzelmann.