Trauer in Nordhausen: Friedenslicht soll leuchten auf den Gräbern der Menschen, die uns wichtig sind

Auch in diesem Jahr will Tobias Titulaer vom Verein Trauer-Welten einige begleitende und zum Nachdenken anregende Worte sprechen, ehe auf dem Nordhäuser Hauptfriedhof das Friedenslicht für die Verstorbenen verteilt wird. (Archivbild)

Nordhausen Tradition zu Weihnachten: Ein Licht für die Verstorbenen in Nordhausen. An einem besonderen Grabfeld soll es überreicht werden.

Es ist eine Tradition in der Adventszeit. Viele Nordhäuser nehmen sie dankend an. Kurz vor Weihnachten teilen die Jugendfeuerwehr von Nordhausen Mitte und der Verein Trauer-Welten das Friedenslicht auf dem Hauptfriedhof an Menschen aus, die um Angehörige oder Freunde trauern, weil diese gerade an den Festtagen so sehr fehlen, weil die Lücke, die sie hinterlassen haben, nicht nur groß ist, sondern niemand schließen kann.

„Das Friedenslicht soll leuchten auf den Gräbern derer, die uns wichtig sind“, erklärt Tobias Titulaer vom Verein Trauer-Welten, „um ihnen auf diese Weise zu sagen, dass wir sie vermissen, dass wir ihnen Licht und nicht das Dunkel wünschen, dass wir ihnen im Tod den Frieden wünschen, dass wir sie nicht vergessen und dass es entsetzlich schmerzt, dass zum Fest ihr Platz leer bleibt, aber niemals der Platz in unseren Herzen.“

Der Verein lädt ein, das Friedenslicht entgegenzunehmen am Sonnabend, 23. Dezember, um 11 Uhr auf dem Hauptfriedhof in Nordhausen – am Grabfeld der Schmetterlingskinder, am Hauptweg zur Trauerhalle.

Tobias Titulaer will einige begleitende und zum Nachdenken anregende Worte sprechen. Die Jugendfeuerwehr verteilt anschließend das Licht an alle Anwesenden.