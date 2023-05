Trauer um Ehrenbürger von Nordhausen: Christoph Lerchner hat viel für den Ortsteil Hesserode bewegt

Nordhausen. Der ehemalige Superintendent des Kirchenkreises Südharz, Christoph Lerchner, hat sich in dem Nordhäuser Ortsteil nicht nur um die Instandsetzung der Kirche gekümmert.

Die Stadt Nordhausen trauert um ihren Ehrenbürger Christoph Lerchner. Der ehemalige Pfarrer verstarb am 11. Mai 2023 im Alter von 89 Jahren.

Ihm wurden auf Beschluss der Gemeindevertretung vom 11. Februar 1993 die Ehrenbürgerrechte der Gemeinde Hesserode verliehen. 1958 kam der gebürtige Chemnitzer als Pfarrer mit seiner Frau Karin nach Hesserode. „Der damals erst 24-Jährige kümmerte sich um die Instandsetzung der Hesseröder Kirche und des Pfarrhauses, gründete den Mütterkreis, baute die Junge Gemeinde auf, engagierte sich in der Frauen- sowie Kinder- und Jugendhilfe“, würdigt Ortschef Michael Kramer (CDU) seine Verdienste.

Lerchner war federführend beim Bau der Kapelle in Hochstedt

Auch in den umliegenden Gemeinden habe er viel bewirkt. „So konnte er in den 1960er Jahren die Genehmigung für den Bau einer Kapelle in Hochstedt erwirken, die unter schwierigsten Bedingungen und in vielen Arbeitseinsätzen aufgebaut und 1968 eingeweiht wurde“, führt er weiter aus.

Christoph Lerchner kämpfte für die Gründung der Diakonie-Sozialstation in Günzerode und der Nordthüringer Lebenshilfe. 2008 rief er die Initiative „Freunde der Kirche St. Viti“ in Hesserode ins Leben und war 2015 Gründungsmitglied des „Kulturfördervereins Hesserode“.