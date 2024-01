Ein Blick auf das Südharz-Klinikum in Nordhausen.

Südharz-Klinikum Trauma und Borderline im Südharz-Klinikum in Nordhausen: Chefarzt hält öffentlichen Vortrag

Nordhausen Krankenhaus in Nordhausen setzt eine beliebte Tradition fort. Auch in diesem Jahr sind medizinische Vorträge öffentlich und kostenfrei geplant.

Das Südharz-Klinikum setzt seine öffentliche Vortragsreihe „Gemeinsam mehr wissen“ fort, kündigt Sandra Klaus vom Marketing des Krankenhauses an. Der erste Vortrag im neuen Jahr widmet sich am Mittwoch, 10. Januar, ab 17 Uhr dem Thema „Trauma und Borderline“. Der Vortrag in der Kantine des Klinikums ist kostenfrei zugänglich. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.

Bei den Borderline-Persönlichkeitsstörungen (BPS) hat es in den vergangenen Monaten einen Paradigmenwechsel gegeben. Erstmals ist eine evidenzbasierte klinische Leitlinie für das deutsche Versorgungssystem verfügbar. Diese Leitlinie empfiehlt die störungsspezifische Behandlung eines Patienten mit einer BPS ab dessen Alter von 14 Jahren, wobei der jeweilige individuelle Entwicklungsstand zu berücksichtigen ist. 95 Prozent der Patienten mit BPS berichteten über traumatische Erfahrungen in der Kindheit mit Vernachlässigung, physischer oder sexueller Gewalt.

Philip Heiser, Chefarzt der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik des Kinder- und Jugendalters im Südharz-Klinikum, sowie seine Kolleginnen Katharina Domann und Petra Sieckel halten diesen umfassenden Vortrag über Trauma und Borderline.