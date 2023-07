Trickbetrüger erbeuten in Nordhausen mehrere Zehntausend Euro von Rentnerin

Nordhausen. In Nordhausen ist eine Rentnerin Opfer von Trickbetrügern geworden. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen, die eventuell die Geldübergabe beobachtet haben.

Bereits am 30. Juni wurde in Nordhausen eine Rentnerin Opfer von Trickbetrügern. Wie die Polizei am Dienstag informierte, habe die ältere Dame einen Anruf einer vermeintlichen Staatsanwaltschaft bekommen. Der Frau wurde vorgetäuscht, dass eines ihrer Kinder einen Verkehrsunfall mit tödlichen Ausgang hatte. Damit das Kind nicht in Haft gehen müsse, soll eine Kaution hinterlegt werden. Die Unbekannten forderten eine Summe von 40.000 Euro.

In der Freiherr-vom-Stein-Straße, gegenüberliegend des Lidl-Marktes in der Reichsstraße, sei es zwischen 12 und 13 Uhr zur Übergabe mehrerer Zehntausend Euro an eine Frau gekommen. Die Frau habe das Geld in eine Tasche gepackt und ging stadtauswärts in Richtung Kasseler Landstraße.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat machen können. Haben Sie die Geldübergabe im Bereich der Freiherr-vom-Stein-Straße beobachtet und können Angaben zur Frau machen, welche das Geld an sich genommen hat und danach gegebenenfalls in ein Auto zugestiegen ist. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 oder per E-Mail entgegen. Aktenzeichen: 0168707

