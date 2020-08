Das Trinkwasser in Görsbach ist verunreinigt.

Trinkwasser in Görsbach ist verunreinigt

Bakterien bereiten dem Trinkwasserzweckverband Alter Stolberg Probleme. Betroffen ist Görsbach. In dem Dorf ist das Wasser verunreinigt. Der Verband spricht von einer mikrobiologischen Belastung. Aufgefallen sei diese bei einer Routinekontrolle in einer Probe am Freitag.

Der Verband habe sofort reagiert, berichtet Wassermeister Matthias Rübenach. Um die Bakterien abzutöten, wird dem Trinkwasser nun Chlor zugesetzt. Dies geschehe wohldosiert.

Görsbachs Bewohner sollten das Wasser erst abkochen, bevor sie es nutzen. Das gelte vor allem für das Zubereiten von Speisen oder Getränken sowie fürs Zähneputzen. Das Desinfizieren dauert übers Wochenende. Für Montag ist eine weitere Probeentnahme geplant. Matthias Rübenach hofft, dann die Einschränkungen wieder aufheben zu können.