Trinkwasser ist wieder Thema in Görsbach

Einen neuen Anlauf zur Übertragung der Görsbacher Trinkwasserversorgung an den Wasserverband Nordhausen startet der Gemeinderat am Dienstag, 13. Oktober, in seiner nächsten Sitzung. Abermals steht auch der Beschluss zur Übertragung des Vermögens des Trinkwasserzweckverbandes Alter Stolberg an den Wasserverband Nordhausen auf der Tagesordnung.

Die Änderung der Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr gilt es ebenfalls zu beschließen. Bürgeranfragen und allgemeine Information sind im Anschluss möglich. Beginn ist 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Zur Schenke.