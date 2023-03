Carmen Lis ist Geschäftsführerin des Wasserverbands Nordhausen, dem auch das historische Turbinenhaus vom Alten Wasserwerk in der Rolandstadt gehört.

Trinkwasserpreis im Landkreis Nordhausen steigt deutlich an

Nordhausen. Der Nordhäuser Wasserverband erhöht seine Verbrauchsgebühr ab Juli – nach acht Jahren Preiskonstanz. Betroffen sind die meisten Südharz-Bewohner.

Nach acht Jahren wird Trinkwasser im Südharz ab 1. Juli teurer. Der Nordhäuser Wasserverband (WVN) erhöht seine Verbrauchsgebühr für Trinkwasser auf 2,16 Euro pro Kubikmeter. Der Beschluss der Verbandsversammlung vorigen Mittwoch fiel einstimmig.

Bis dato müssen pro Kubikmeter 1,66 Euro gezahlt werden. Die Erhöhung um 50 Cent entspricht einem Preisanstieg um nahezu ein Drittel. Die Grundgebühr bleibt konstant. Die Zählerstände der Kunden werden zum 30. Juni automatisch zeitanteilig ermittelt, informierte der Wasserverband am Donnerstag weiter. Der Nordhäuser Wasserverband versorgt nahezu den gesamten Landkreis Nordhausen mit Trinkwasser. Nur Sollstedt, Rehungen, Wülfingerode, Obergebra und Niedergebra sind ans Netz des Niederorscheler Zweckverbands „Eichsfelder Kessel“ angeschlossen. Der hatte Ende 2022 die Verbrauchsgebühr auf 1,69 Euro je Kubikmeter festgelegt.

Seine Preissteigerung begründet der WVN mit den in den vergangenen Jahren „stetig gestiegenen Kosten“, mit denen er selbst konfrontiert ist. Durch den Ukraine-Krieg seien diese „teilweise explodiert“. Strom etwa koste den Verband nun eine Million Euro pro Jahr statt vorher eine knappe halbe Million.

Um seine technische und qualitative Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten, hat der Wasserverband sein jährliches Investitionsvolumen um eine Million auf 6,5 Millionen Euro erhöht. Mit 600.000 Euro in diesem Jahr der größte Einzelposten im Investitionsprogramm ist die Anbindung des Niedersachswerfer Kirchbergs ans Trinkwassernetz nach Bauarbeiten in der Geschwister-Scholl-Straße und der Straße „Auf der Hardt“.

Auf 315.000 Euro summieren sich Leitungsbauten in die neuen Wohngebiete „Eberthof“ in Niedersachswerfen sowie „Am Hagenberg“ und „Hanglandschaft Nord“ in Nordhausen. Perspektivisch ein millionenschweres Projekt ist die weitere Sanierung der Talsperrenleitung auf sieben Kilometern: Knapp 4,5 Millionen Euro sind dafür bis Ende 2026 vorgesehen, wobei die Tranche dieses Jahres mit 100.000 Euro klein ausfällt.

Eine weitere große Baustelle bahnt sich in Wolkramshausen an: In Schwarzem Weg, Randsiedlung, Adental und Triftweg sollen bis Ende 2026 mehr als 1,3 Millionen Euro verbaut werden. Trotz der Preiserhöhung sei das Wasser aus der Leitung noch wesentlich günstiger als Flaschenwasser aus dem Discounter, betont der Wasserverband.