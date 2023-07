Tropische Hitze: Heimische Vögel leiden auch im Südharz

Eine Spatzenfamilie badet in einer Vogeltränke.

Nordhausen. Wer die Vögel in den heißen Sommermonaten unterstützen will, kann auf dem Balkon oder im Garten eine Vogeltränke errichten. Wie diese aussehen kann, verraten wir im Text.

In den immer heißer werdenden Sommermonaten haben es die wildlebenden Vogelarten nicht leicht. Neben der Hitze macht ihnen auch die immer länger andauernde Trockenheit zu schaffen. Mit Vogeltränken im Garten oder auf dem Balkon würde man den Tieren daher einen großen Gefallen tun, erklärt Nicole Mattern, stellvertretende Pressesprecherin vom Landratsamt Nordhausen.

Die heimischen Vogelarten und deren Habitate sind durch Vogelschutzrichtlinien geschützt. Das Ziel dieser Verordnung ist es, die Populationen der einzelnen Arten zu erhalten. Als Mitgliedsstaat der EU hat sich auch die Bundesrepublik Deutschland zum Schutz der europäischen Vogelarten verpflichtet. Daher wird angeraten, Tränken für die Tiere einzurichten.

Mit einfachen Mitteln Artenschutz unterstützen

Die Wasserstellen können mit wenig Aufwand hergestellt werden, ein gereinigter Blumentopfuntersetzer oder ausrangierte Suppenteller sind völlig ausreichend. Befüllen sollte man diese mit klarem Wasser, das täglich gewechselt werden muss. Auch das Behältnis muss regelmäßig gereinigt werden, um zu verhindern, dass sich Keime vermehren und Vögel erkranken. Der Untergrund der Vogeltränke sollte nicht zu rutschig sein. Ein großer flacher Stein in der Mitte kann bequem von den Vögeln als Sitz beim Trinken genutzt werden. Allerdings sollte man bei den Trinkmöglichkeiten darauf achten, diese in ausreichender Höhe zu errichten, so dass die Vögel möglichst nicht von Katzen erreicht werden können.

Geeignet wären hierzu auch Sprudel- oder Quellsteine von Gartenteichen. So kann man auf einfache Weise einen kleinen Teil zum Artenschutz beitragen.