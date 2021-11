Trotz Corona geht es im Südharz kein bisschen weniger bunt zu

Karnevalsauftakt in Görsbach

Pünktlich um 11.11 Uhr startete am Donnerstag, 11. November 2021, der Görsbacher Karnevalsverein (GKV) vor dem Dorfgemeinschaftshaus „Zur Schenke“ in Görsbach im Landkreis Nordhausen in die 5. Jahreszeit.

Foto: Marco Kneise