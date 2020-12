Trotz schwerer Krise erweitert Konzertveranstalter aus Nordhausen sein Gewerbe

Nordhausen Die Krise als Chance begreifen, mag abgedroschen klingen. Marco Oberbücher hat sich trotzdem daran gehalten. Was er damit erreicht hat, verrät der Konzertveranstalter im TA-Gespräch.

Bräuchte die tiefe Krise der Kulturlandschaft in Nordhausen ein Gesicht – Marco Oberbüchler hätte es ihr beinahe leihen können. Das ehrgeizige Großkonzert mit dem deutschen Popstar Tim Bendzko? Der Buchholzer musste es wegen Corona absagen. Auch gut frequentierte Veranstaltungen wie „Hesserode tanzt“, das Arreefest oder Bielens Clubnacht und Rhumspringes Schützenfest, sie alle sind durch Kontaktbeschränkungen ins Wasser gefallen. „In Summe musste ich zehn große lokale Veranstaltungen absagen. Hinzu kommen 20 weitere, bei denen ich als Subunternehmer Technik oder DJs gestellt hätte, beispielsweise Nordhausens Altstadtfest.“ Im Veranstaltungssegment habe er dadurch weit über 90 Prozent Einbußen hinnehmen müssen, bilanziert Oberbüchler nüchtern.

Dass er das 17. Jahr seiner Selbständigkeit dennoch mit einem zuversichtlichen Fazit beendet, ist sicher auch Einstellungssache. Die Krise als Chance begreifen, mag zunehmend als abgedroschene Phrase erscheinen. Doch auf Oberbüchler passt der Satz. Während andere Modeläden wie Gerry Weber oder Bonita ihrem letzten Tag entgegengehen oder der Damenausstatter Alessia bereits dicht ist, sagt Oberbüchler über seine Fashion Lounge in der Rautenstraßen: „Der Laden lief dieses Jahr sogar besser.“ Seine Hauptlinie, die deutsche Modemarke „Liebskind“, habe bereits im September die Verkaufszahlen wie voriges Jahr im Dezember erreicht.

Genau erklären könne er das nicht. Vermutungen hat Oberbüchler aber: Womöglich gönne sich mancher mehr, wo der teure Urlaub dies Jahr doch häufig ins Wasser gefallen sei. Vielleicht steige durch die Krisenerfahrungen auch der Wunsch nach lokalen Produkten und Läden. „Es wäre gut für die Stadt. Eine Einkaufsstraße nur voller Versicherungsvertreter kann nicht unser Ziel sein.“ Vor allem aber schreibt der Veranstalter und Modehändler die Erfolge im Laden seinen Mühen zu. Nicht meckern, sondern anpacken, laute sein Credo. „Ich habe daher mehr Zeit genutzt, mich mehr auf den Modeladen zu konzentrieren, habe stärker in den sozialen Netz geworben“, sagt er.

Selbst im ersten Lockdown litt der Buchholzer nicht an Langeweile. Nur eine Woche war er daheim. „Da habe ich mich gefragt, wie ich weiter kreativ bleiben kann.“ Das Ergebnis war ein Durchhaltevideo, das per Drohnenflug durch Nordhäuser Hotels, Gaststätten und Kulturorte zum Einhalten der Kontaktbeschränkungen aufrief (wir berichteten). Das unentgeltliche Projekt sei ein Riesenerfolg gewesen, verweist Oberbüchler heute auf die rund eine Millionen Klicks bei Youtube oder in sozialen Netzwerken.

Der Kurzfilm, sagt Oberbüchler, sei für ihn der Einstieg in eine völlig neue Branche gewesen. Mittlerweile fragen große Firmen wie die Energieversorgung Nordhausen oder die Autohaus Peter Gruppe nach Imagevideos aus dem Hause Oberbüchler. „Ich habe durch das erste Video Nachfolgeprojekte für das gesamte Jahr ergattert“, erzählt er. Der Effekt: „Die ausgefallenen Veranstaltungen habe ich dadurch ausgleichen können.“

Wegen der Erfolge hat Oberbüchler sein Gewerbe mittlerweile auch um das Feld Marketing erweitert und noch das Themenfeld Soundanlagen im Finanzamt notieren lassen. Denn seine Kenntnisse aus der Konzertbranche lasse er nun in Gaststätten einfließen, „die nach der Krise wieder voll durchstarten wollen“. Zwei Nordhäuser Kneipen habe er dafür bereits mit ganz spezieller Raumklang-Technik neu ausgestattet und zuvor beraten.

„Ich bin kein Krisengewinner.“ Soweit gehe es ganz sicher nicht, resümiert Oberbüchler und fügt nicht ohne Stolz hinzu: „Aber ein Krisenverlierer bin ich auch nicht.“ Zu verdanken hat er es Fantasie und der Einstellung, nicht den Kopf in den Sand zu stecken.