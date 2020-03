Trotz Spielpause: Hinter den Kulissen wird gearbeitet

Ein Geisterhaus ist das Nordhäuser Theater nicht. Hinter den Kulissen bewegt sich noch einiges. Die Corona-Krise hat zwar das Bühnenprogramm gestoppt, aber keineswegs den Elan der Mitarbeiter. „Wir halten uns an alle Vorgaben“, erklärt Intendant Daniel Klajner. Das heißt: Die meisten arbeiten weiter, jedoch entweder allein oder in kleinsten Gruppen. Die Sänger üben, die Musiker des Orchesters proben, die Tänzer halten sich fit. Die Mitglieder der Chöre sind angehalten, sich künftige Partien im Selbststudium anzueignen. Einige Mitarbeiter der Verwaltung agieren derzeit im Home-Office.

Ausgefallene Premieren können nicht alle nachgeholt werden

„Wir sind alle auf Stand-by“, sagt Klajner. Die verordnete Pause dauert bis zum 19. April. Bis dahin muss im Theater für keinen Beschäftigten die Kurzarbeit eingeführt werden. Zu tun gibt es genug. Auch für alle Techniker. „Es bleibt immer viel liegen“, blickt Klajner auf die diversen Instandhaltungen. Der Stillstand sei auch eine Chance, Arbeiten zu erledigen, für die sonst während der Saison keine Zeit wäre.

Schmerzlich sind aber die Verluste im Spielplan. Bis Mitte April hätten fünf Premieren angestanden. „Die können wir nicht alle nachholen“, bedauert der Intendant. Dafür ist der Kalender des Theaters zu engmaschig. „Wenn wir am 20. April wieder beginnen dürfen, wollen wir aber so viel wie möglich retten“, verspricht Klajner. Ihm sei bewusst, dass es eine Herkulesaufgabe wird, „sehr knifflig“.

Sollte die Corona-Pandemie auch Ende April keinen Theaterbetrieb zulassen, müssten die Karten neu gemischt werden. Schlimmstenfalls drohe dann Kurzarbeit und ein dramatischerer Programmverlust.

Nordhäuser Jazzfrühling fällt ins Wasser

„Wir haben alle Veranstaltungen bis zum 20. April abgesagt“, berichtet auch Holger Gonska, Chef des Nordhäuser Jazzclubs. Damit habe man am vorigen Freitag auf den Corona-Erlass der Thüringer Landesregierung reagiert. Der komplette 22. Nordhäuser Jazzfrühling muss somit ins Wasser fallen. „Ich denke, dass wir auch die beiden im Mai geplanten Konzerte vergessen können“, legt Gonska nach. Damit ist die ganze Vorbereitung und die Arbeit von einem dreiviertel Jahr umsonst gewesen. „Es bedeutet für uns Ehrenamtler einen großen Aufwand, die Verträge und Buchungen mit den ganzen Bands vorzunehmen. Nun durften wir alles wieder absagen“, ist Gonska a enttäuscht.

Aber natürlich seien die Vorschriften bindend, das hätten auch die Musiker eingesehen, die auf ihre Gage verzichten müssen. „In den Verträgen ist eine Klausel eingebaut, wonach bei höherer Gewalt die Verträge für beide Seiten hinfällig werden“, erläutert der Clubchef.

Auf jeden Fall sollen die Konzerte so schnell wie möglich nachgeholt werden. „Wir warten jetzt ab und können erst einmal gar nichts machen“, ist Gonska auch ein wenig ratlos, wie es mit der Vereinsarbeit weitergehen wird.

Alle Räder still stehen auch beim Heimat- und Fremdenverkehrsverband Bleicherode. Dieser betreibt das Kino in der Löwentorstraße. „Wir haben am Dienstag sofort auf Kurzarbeit umgeschaltet“, sagt Kinoleiter Alf Schneider. Er sei als Vollzeitkraft und mehrere Teilzeitkräfte betroffen.

Bleicherode-Film als Punktlandung

„Mir bricht der Umsatz voll weg, denn es liegt auch das Kulturhaus mit seiner Gastronomie brach“, so Schneider. Er ist aber froh, dass der Bleicherode-Film zuvor noch einmal voll durchgestartet ist. „Wir hatten 6000 Besucher in vier Wochen. Das war Wahnsinn, wir haben eine Punktlandung hingelegt.“

Der Nordhäuser Filmpalast hatte Samstag auf den Erlass der Landesregierung reagiert und die Säle geschlossen. „Bereits gekaufte Tickets werden selbstverständlich zurückerstattet, dies passiert online direkt“, heißt es auf der Facebook-Seite des Filmpalastes. Und: „Macht es euch zu Hause gemütlich, schüttelt weniger Hände, passt auf euch auf und bleibt schön gesund. Wir laufen euch nicht weg, sondern krempeln die Ärmel hoch, räumen auf, planen zukünftige Events, streichen vielleicht hier und da und freuen uns jetzt schon riesig auf ein Wiedersehen im Filmpalast.“