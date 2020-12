Tüten voll Verantwortung

Peter Cott hofft in der Weihnachtszeit auf Weitblick von Kunden, aber auch den Südharzer Händlern.

Wer Einkaufstüten trägt, trägt Verantwortung. Und das nicht zu knapp. Verantwortung für faire Löhne am Produktionsort, für verwendete Ressourcen und dieser Tage mehr denn je: Für die Läden, aus denen Tüten getragen werden, und ihren Bestand nach dem Lockdown.

Als Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) deshalb neulich sagte, dass lokales Einkaufen auch patriotisch sein könne, musste er sich trotzdem einiges anhören. Klingt ja auch etwas pathetisch – Deutschland wird nicht an der Kasse von Buchhaus Rose verteidigt.

Und doch hat er im Kern recht: Wer auf dem Weg von der Post mit dem Amazon-Paket unterm Arm mal wieder über Nordhausens ramponierte Gehwege schimpft und leere Schaufenster betrauert, sollte sich fragen: Woran liegt’s? Gewerbesteuern von Einzelhändlern an eine Stadtverwaltung, die diese Wege erneuert, dürften helfen. Kohle an Unternehmen mit Sitz in Steueroasen wie Irland eher nicht.

Geld für Leute hinter den Schaufenstern ist ebenfalls eine gute Idee. Die sollten es Kunden derweil aber auch nicht unnötig schwer machen: Die Krise beschleunigt den Trend zum Einkauf im Netz. Das war spätestens im Frühjahr klar.

Wer seither nicht in digitale Strategien investiert hat, könnte seine Ladentür bald ein letztes Mal abschließen.