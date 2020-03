Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Turnböckchen für Nordhäuser Sportskanonen

Was für Sportskanonen in ihnen stecken, stellten die Vorschulkinder des Nordhäuser Montessori-Hauses zum jüngsten Kindergartensporttag eindrucksvoll unter Beweis. Die Leistungen in allen Sportarten seien so gut gewesen, dass sie sogar den aktuellen Punkterekord knackten, so Sportjugendkoordinator Silvio Beer. Daher gab es am 12. März vom Kreissportbund die wohl verdiente Auszeichnung mit dem Wanderpokal des Turnböckchen. Obendrein gab es eine Holzeisenbahn für den Spielplatz. Dafür bedankten sich die Kinder mit dem Körperteile-Blues.