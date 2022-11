Turnier mit Fragezeichen

Hans-Peter Blum über dieFußball-WM in Katar

Hans-Peter Blum über die Fußball-WM in Katar

Ich bin ein großer Fußball-Fan. Jedes Wochenende fiebere ich den Spielen der 1. und 2. Bundesliga entgegen, freue oder ärgere mich, wenn meine Lieblingsmannschaften Borussia Dortmund und Hamburger SV gewinnen oder verlieren.

Bei den Spielen der deutschen Nationalmannschaft lässt meine Begeisterung schon nach, auch weil deren Leistungen in den vergangenen Jahren stark nachgelassen hat und mir die Identifikation mit diesem Team doch schwerfällt.

Am kommenden Wochenende startet die Fußball-WM 2022 in Katar. Und da stellt sich nicht nur mir die Gewissensfrage: Schaue ich mir die Spiele im Fernsehen nun an oder verzichte ich lieber auf dieses Spektakel, das von den Katarern regelrecht eingekauft wurde.

Es gibt gute Gründe, sich die Spiele nicht anzuschauen. Zum Beispiel die Ausbeutung der ausländischen Arbeiter, die die Stadien gebaut haben und die teilweise ihr Leben gelassen haben aufgrund der unmenschlichen Arbeitsbedingungen. Ich werde wohl nicht ganz darauf verzichten, aber wenigstens meinen WM-Konsum in den kommenden Tagen einschränken.