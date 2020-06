Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Über die Kreuzung katapultiert

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagabend auf der Straße zwischen Nordhausen und Werther. Ein Mazda hielt an einer bereits auf Gelb umgeschalteten Ampel an. Der ihm folgende Volvo fuhr aus bisher ungeklärter Ursache mit hoher Geschwindigkeit auf den stehenden PKW Mazda auf, so dass dieser über die Kreuzung katapultiert und erst nach etwa 100 Metern zum Stehen kam. Der Volvo-Fahrer musste mit Verletzungen ins Südharz-Klinikum gebracht werden. Die beiden Insassen des Mazda kamen mit dem Schrecken davon. Ob der Unfallverursacher durch die tief stehende Sonne geblendet wurde, müssen die weiteren Ermittlungen der Polizei klären. An beiden Autos entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.