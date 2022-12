Überraschender Fund bei Auktion: Wertvolle Briefe landen in Nordhausen

Nordhausen. Bürgermeisterin Alexandra Rieger sieht historische Dokumente als ersten Baustein einer neuen Sammlung in der Stadt.

Auf einer Auktion sei es der Fielmann AG gelungen, Autographen des Dichters Rudolf Hagelstange, der in Nordhausen geboren wurde und hier viele Jahre seines Lebens verbrachte, zu ersteigern, berichtet Stadtsprecherin Franziska Mühlhause. Nun sei es der Museumsförderung von Fielmann ein besonderes Anliegen, diese wertvollen Briefe und Dokumente dauerhaft in Nordhausen zu erhalten und sie hier der Forschung zugänglich zu machen.

Aus diesem Grunde wurden die Briefe der Stadtbibliothek übergeben. „Wir freuen uns über die Dokumente“, betont Bürgermeisterin Alexandra Rieger (SPD). „Dies ist ein erster Baustein, um hier eine Sammlung aufzubauen.“

Museumsförderung unterstützt seit 30 Jahren Museen, Archive und Bibliotheken

Fielmanns Museumsförderung unterstütze seit 30 Jahren Museen sowie Archive und Bibliotheken mit Schenkungen. Fielmann-Mitarbeiter Jürgen Ostwald habe die Briefe Hagelstanges an Ruth von Hatzfeld auf einer Auktion entdeckt. Lutz Hebenstreit, Leiter der Fielmann-Niederlassung in Nordhausen, übergab diese nun an die Stadtbibliothek.

Am 14. Januar 1912 ist Rudolf Hagelstange in Nordhausen als Kaufmanns Sohn geboren worden. Er besuchte das Nordhäuser humanistische Gymnasium und veröffentlichte schon als Schüler in der Lokalpresse Gedichte.

Den Krieg überlebte er in einer Nachrichtentruppe, als Kriegsberichterstatter in Frankreich, seit 1944 in Italien. Von Nordhausen siedelte Hagelstange mit seiner Familie 1946 nach Westfalen über. 1968 zog er ins Elsass, 1970 nach Erbach im Odenwald. Seit 1982 war sein Zweitwohnsitz in Hanau. Hier starb Rudolf Hagelstange am 5. August 1984. Hagelstange blieb Nordhausen immer verbunden, besuchte seine Geburtsstadt häufiger.