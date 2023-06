Überraschender PR-Kanal mitten im Nordhäuser OB-Wahlkampf

Kommentar von Kristin Müller zum möglichen Wechsel Andreas Leupolds (AfD) in den Landtag.

In Thüringen ist nichts unmöglich. Auch ein Parteienbündnis von der Linken bis zur CDU vermag bei einer Stichwahl einen AfD-Kandidaten nicht zwangsläufig aufzuhalten. Robert Sesselmann wird Landrat von Sonneberg – und die Südharzer AfD dürfte jubilieren.

Denn die Möglichkeit, mit Andreas Leupold einen ihrer Leute in den Landtag als Nachrücker zu schicken, kommt günstig. Natürlich, in einem reichlichen Jahr schon wird das Parlament neu gewählt. Viel Zeit bliebe Leupold nicht, Politik mitzugestalten (oder in der Opposition zu wirken).

Doch wichtiger als das wäre für die Südharzer AfD der zusätzliche Polit-PR-Kanal mitten im Wahlkampf um den Nordhäuser OB-Posten. In den Kommunalparlamenten ist Leupold mit seinen Parteikollegen seit 2019 bemüht, als Sachpolitiker wahrgenommen zu werden, die alles nur zum Wohle von Stadt und Kreis tun. Dieses Bemühen könnte er als Landtagsmitglied hauptberuflich weiterführen – und damit AfD-OB-Kandidat Jörg Prophet ordentlich unterstützen.

Aber beide werden erklären müssen, wo sie in der rechtsextremen Thüringer AfD stehen, warum sie in dieser agieren.

Kommentar zum Artikel „Nordhausens AfD-Kreischef könnte in den Thüringer Landtag nachrücken“