Überraschung für Nordhäuser Lehrer: Eltern sagen Dankeschön für das Engagement der Pädagogen

Nordhausen. Die Lehrkräfte der Evangelischen Grundschule in Nordhausen-Krimderode dürfen sich über eine besondere Würdigung ihrer engagierten Arbeit freuen.

Ein besonderes Geschenk durften die Lehrkräfte der Evangelischen Grundschule in Krimderode entgegennehmen. Die Eltern der Schulkinder sammelten für einen Gutschein, sodass die Pädagogen der Schule gemeinsam essen gehen können. Schulleiterin Ulrike Bauersfeld sagt stellvertretend für ihr Team herzlichen Dank an die Eltern. Mit dem Gutschein wollten die Eltern der Schüler ihre Zufriedenheit und ihren Dank zum Ausdruck bringen für das große Engagement der Lehrer an der Grundschule. „Über diese Anerkennung und Wertschätzung unserer Arbeit freuen wir uns wirklich sehr“ sagt die Schulleiterin. „Und auch über den Gutschein freuen wir uns, denn wir gehen als Team regelmäßig gemeinsam Abendessen“ so Bauersfeld.