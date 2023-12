Überschlagenes Auto und eingeschlagene Scheiben – Polizeimeldungen aus Nordhausen

Landkreis Nordhausen Ein Rentner aus Nordhausen stieß beim Abbiegen mit einem Lkw zusammen und eine Ergänzung zum Brand des leerstehenden Hauses in Niedergebra gibt es auch.

Auto überschlägt sich

Die Fahrt eines 26-Jährigen endete am Dienstagmorgen damit, dass sein Auto auf dem Dach zum Liegen kam. Er war auf einem Forstweg in Richtung der Bundesstraße 4 nahe Netzkater unterwegs, als er mit dem Fahrzeug vom Weg abkam und sich überschlug. Verletzt wurde er nicht, so die Mitteilung der Polizei, aber sein Auto erlitt einen Totalschaden. Bei der Unfallaufnahme führten die Polizisten einen Alkoholtest durch, der einen Wert von 0,9 Promille ergab. red

Kollision mit Lkw

Ein 83-jähriger Fahrer missachtete die Vorfahrt eines Lkw und stieß mit ihm zusammen. Wie die Polizei informierte, fuhr er am Dienstag gegen 12 Uhr von der Straße Aueblick in Richtung der Johann-Sebastian-Bach-Straße in Nordhausen. Hierfür wollte er die Stolberger Straße überqueren und beachtete die Vorfahrt des Lkw-Fahrers nicht, der auf der Stolberger Straße in Richtung Töpferstraße unterwegs war. Der 63-jährige Fahrer des Lkw kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Das Auto des 83-Jährigen musste abgeschleppt werden. red

Scheiben der Schwimmhalle eingeschlagen

Unbekannte beschädigten am vergangenen Wochenende die Scheibe der Schwimmhalle im Friedeweg in Sollstedt. Laut Meldung der Polizei ist noch unklar, wie viele Täter es gewesen sind, doch warfen sie mit Steinen Löcher in die Scheiben. Wer etwas gesehen oder Informationen dazu hat, kann sich bei der Polizei unter Telefon: 03631/960 melden. red

Ergänzung zum brennenden Haus

Ein leerstehendes Einfamilienhaus hatte in der Nacht zu Montag in der Schäfereigasse in Niedergebra gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, wurde die 39-jährige Frau, die sie noch in der Brandnacht vorläufig festgenommen hatten, am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl. Die Frau kam ins Gefängnis. red