Umbau der Gemeinschaftsunterkünfte in Sülzhayn startet im März 2024

Sülzhayn. Nordhäuser Landrat kündigt auf Einwohnerversammlung in Sülzhayn einjährige Bauarbeiten an. Land stellt 4,7 Millionen Euro dafür in Aussicht.

Die Umbauarbeiten in den beiden Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises in Sülzhayn sollen im März 2024 beginnen. Das kündigte Landrat Matthias Jendricke (SPD) auf der jüngsten Einwohnerversammlung in Sülzhayn an. Die geplante Bauzeit betrage etwa eine Jahr, so dass der Umbau im März 2025 abgeschlossen sein kann. Das Land Thüringen hat dem Landkreis 4,7 Millionen Euro für den behindertengerechten Umbau der Unterkünfte avisiert.