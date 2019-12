Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Umleitung bei Günzerode wird aufgehoben

Die Sperrung der Bundesstraße 243 bei Günzerode soll noch Ende dieser Woche aufgelöst werden. Mit dieser frohen Botschaft aus dem Landesamt für Verkehr reagierte Nordhausens Landrat Matthias Jendricke (SPD) jetzt auf eine Kritik von Kreistagsmitglied Franka Hitzing (FDP). „Die Leute sind mittlerweile etwas dünnhäutig“, erklärte sie über die Zustände in Dörfern wie Wipperdorf, Schiedungen und Friedrichsthal, die seit zehn Wochen als Umleitung dienen. Die Straßen hier seien nicht für den Schwerlastverkehr ausgelegt und mittlerweile schon stark geschädigt. In den Dörfern gehe es gefährlich zu, weil mancher Kraftfahrer unter Zeitdruck sich in den Orten nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzungen halte, monierte Franka Hitzing.