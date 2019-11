Umstrittene Idee zur Unterbringung passiert Kreistag

Der Kreistag hat die Unterbringung von Flüchtlingen im Südharz auf neue Füße gestellt. Ausländer, die einen Asylantrag gestellt haben und nicht oder nicht mehr verpflichtet sind, in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, sollen nun, wie im Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz gefordert, in der Regel in Gemeinschaftsunterkünften statt in Wohnungen untergebracht werden.

Schon im Vorfeld hatten der Thüringer Flüchtlingsrat und der Kreistagsabgeordnete Tim Rosenstock (Linke) diese Beschlussvorlage heftig kritisiert. Anfang September wollte sich daher eine Mehrheit im Nordhäuser Kreistag mit der komplexen Problematik Zeit lassen und die Vorlage in den Ausschüssen ausdiskutieren. In der darauffolgenden Sitzung, am Dienstagabend, kam die Vorlage nun abermals auf die Tagesordnung und erreichte hier eine knappe Mehrheit. Bei drei Enthaltungen stimmten 14 Kreistagsmitglieder gegen den Antrag. 20 Mitglieder (vor allem aus CDU und AfD) folgten der Argumention des Landrats. Zuvor war die Vorlage aber noch einmal hitzig diskutiert worden: Grünen-Fraktionschef Rüdiger Neitzke bedankte sich zwar für die ausführlichen Erörterungen aus der Kreisverwaltung, brachte allerdings gemeinsam mit den Linken einen Änderungsantrag ein, mit dem er einen Passus der Vorlage streichen wollte. In dem heißt es: „Die Vorgaben des Integrationskonzeptes des Freistaates Thüringen in Bezug zur Unterbringung werden im Landkreis Nordhausen nicht umgesetzt.“

Widerspruch zwischen Konzept und Gesetz

Das Aufnahmegesetz und das Integrationskonzept des Landes widersprechen sich gerade bei der Frage der Unterbringung. Diesen Dissens, so Neitzke, gelte es in Erfurt zu lösen.

Landrat Matthias Jendricke (SPD) hielt dagegen: Streiche man diesen Absatz, so laufe der gesamte Beschluss ins Leere. „Bestimmte Dinge müssen außerdem politisch ausdiskutiert werden. Wer sich hinter Landesthemen versteckt, verkennt die politische Realität.“ Mitunter habe man es bei den Flüchtlingen auch mit Menschen zu tun, die sich weniger gut integrieren wollen. Missachte ein Deutscher die Regeln des Zusammenlebens, könne schließlich auch der seine Wohnung verlieren. „Wenn wir an dieser Stelle Themen umschiffen, dann tun wir uns nichts Gutes“, ist Jendricke sicher.

Unterstützung erhielt er aus den Reihen von CDU und AfD. Man sehe in der Vorlage eine Klarstellung gesetzlicher Vorgaben, befand René Strube (AfD), während Christdemokrat René Fullmann erklärte: „Wir dürfen niemanden belobigen, der sich nicht an das Gesetz hält.“

Gegenwind indes kam von Fullmanns Parteikollegen Klaus Zeh: Er verstehe nicht einmal die Notwendigkeit des Beschlusses. Zunächst sei das Land in der Pflicht, die Diskrepanz zwischen Aufnahmegesetz und Integrationskonzept zu lösen. Claus-Peter Roßberg (FDP) gab dem Recht. „Diesen Beschluss zu fassen, ist nicht nachvollziehbar.“ Auch Linken-Fraktionschefin Heike Umbach plädierte für die Streichung des Satzes. „Kommt es so weit, ziehe ich die gesamte Vorlage zurück“, reagierte Jendricke auf die Debatte. Doch so weit kam es nicht: Rüdiger Neitzkes Änderungsantrag scheiterte an 20 Gegenstimmen. Die Vorlage der Kreisverwaltung bekam ihre Zustimmung.

Dass das Thema um die Unterbringung deshalb vom Tisch ist, erscheint bereits am Mittwochmorgen nach der Sitzung als unwahrscheinlich: Schon da regt sich erster Widerstand.

Gleich nach Beschluss regt sich Widerstand

So etwa von Seiten der Linken im Kreistag, die den Beschluss in einer Pressemitteilung als „Farce“ bezeichnen. „Schon rein verwaltungstechnisch beschließen wir dort in großen Teilen nur, dass wir geltendes Gesetz umsetzen wollen. Dazu benötigt es keinen Beschluss des Kreistages, das ist übliches Verwaltungshandeln“, moniert Tim Rosenstock. Zudem sei es paradox, dass man vor einem halben Jahr nach intensivem Austausch im Kreis erst ein Integrationskonzept beschlossen habe, das sich auf das des Landes bezieht, und ein halbes Jahr später eben jenem Thüringer Integrationskonzept entgegenwirke.

Die Separation Geflüchteter konterkariere den Wunsch, sie zu integrieren, kritisiert mit Carolin Roth die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken. „Das widerspricht nicht nur aus sozialarbeiterischer Sicht dem Integrationsgedanken, sondern ist auch sozialraumplanerisch eine mittlere Katastrophe.“

Roth bemängelt weiterhin das „vermeintliche Argument der Kosten“. Die Robert-Bosch-Stiftung habe nachgewiesen, dass dezentrale Unterbringung weniger kostenintensiv ist. „Der Landrat hat hier im Vorfeld schlichtweg nicht die Wahrheit erzählt“, führt das Mitglied des Sozialausschusses weiter aus und sieht hier die moralische Verantwortung, Fliehenden zu helfen, missachtet. „Mit dieser Beschlussvorlage wird der Integration ein schwerer Stein in den Weg gelegt“, sind sich die beiden Linken-Politiker einig.