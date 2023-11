Umweltsünder treiben Unwesen im Kreis Nordhausen – Stadtverwaltung sucht Zeugen

Bleicherode. In der Landgemeinde Bleicherode waren Unbekannte der Meinung, ihren Sperrmüll illegal entsorgen zu müssen. Den Tätern soll nun auf die Spur gekommen werden.

Umweltsünder waren in Bleicherode unterwegs. Unbekannte legten neben den Glascontainern in der Löwentorstraße Sperrmüll in einem großen Umfang ab. Dies teilt Romy Göbel von der Stadtverwaltung mit. Die illegale Müllentsorgung erfolgte in der Zeit vom 28. bis 29. November. Die Stadtverwaltung bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung, um den Tätern auf die Spur zu kommen. „Wer das Abladen des Sperrmülls beobachtet hat und Angaben zum Fahrzeug oder zum Fahrer machen kann, möchte sich bitte unbedingt melden“, so Romy Göbel.

Hinweise: Stadtverwaltung Bleicherode, Telefon: 036338 / 35 324