Unbekannte bedrohen und attackieren in Nordhausen zwei junge Männer

Nordhausen. Ein 23-Jähriger hat am Mittwoch in Nordhausen einen Unbekannten zur Rede gestellt, als dieser einer Freundin hinterher gepfiffen hat. Daraufhin hat der Mann seine Freunde gerufen.

Ein 23-Jähriger ist am frühen Mittwochabend mit Verletzungen in ein Krankenhaus gekommen, nachdem im Stadtgebiet von Nordhausen ein Streit eskaliert ist. Laut Polizei hielt sich der junge Mann mit einem Freund und einer Freundin zuvor vor einem Einkaufsmarkt in der Töpferstraße auf.

Ein hinzukommender Mann soll der Frau hinterhergepfiffen haben. Der 23-Jährige habe den Mann zur Rede gestellt. Dieser habe daraufhin gedroht, mit seinen Kumpels wiederzukommen. Diese Drohung habe er umgesetzt. Als der 23-Jährige mit seinen Begleitern nach dem Einkauf aus dem Laden kam, habe der Unbekannte mit mehreren jungen Männern vor dem Geschäft gestanden.

Die Gruppe sei den Freunden in Richtung Weberstraße, Petersberg gefolgt. Auf Höhe des dortigen Kindergartens habe der Mann den 23-Jährigen angegriffen, so dass dieser zu Boden fiel. Als sein Freund helfen wollte, sei dieser ebenfalls von den Unbekannten attackiert worden. Schließlich seien die Unbekannten in Richtung Petersberg davongelaufen.

Der unbekannte Mann habe ein weißes T-Shirt mit der Aufschrift Kurdistan getragen; unterhalb der Brust sei die dazugehörige Flagge abgebildet gewesen. Hinweise zum Tathergang und den Unbekannten nimmt die Polizei Nordhausen unter Telefon: 03631 / 960 entgegen.