Unbekannte beschädigen Automaten in Nordhausen

Unbekannte Täter hatten es in der Nacht zum Dienstag in der Hardenbergstraße in Nordhausen auf einen Zigarettenautomaten abgesehen, berichtet die Landespolizeiinspektion. Mehrere Zeugen hörten gegen 2.15 Uhr verdächtige Geräusche und sahen drei Personen, die sich am Automaten zu schaffen machten.

Die Augenzeugen alarmierten sofort die Polizei. Beamte eilten herbei und entdeckten wenig später den beschädigten Automaten. Die unbekannten Täter hatten vergeblich versucht, ihn gewaltsam zu öffnen, und flüchteten noch vor dem Eintreffen der Gesetzeshüter.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen dieses nächtlichen Vorfalls. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich telefonisch unter: 03631 / 960 zu melden.