Unbekannte brechen in Nordhausen in eine Metallbaufirma ein

Eine Metallbaufirma am Stresemannring in Nordhausen ist am Wochenende von Einbrechern heimgesucht worden, berichtet die Landespolizeiinspektion am Montag. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in die Büroräume. In den Zimmern erbeuteten sie mehrere Computer und Werkzeuge im Wert von etwa 1500 Euro. Wer Hinweise zu den Tätern oder dem Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen telefonisch unter: 03631 / 960 zu melden.