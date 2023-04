Unbekannte brechen Zigarettenautomaten in Nordhausen auf

Nordhausen Unbekannte haben in Nordhausen einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Polizisten haben am Mittwoch gegen 14.30 Uhr festgestellt, dass in der Sondershäuser Straße in Nordhausen ein Zigarettenautomat aufgebrochen wurde.

Vom Inhalt des Automaten, den Zigaretten und Bargeld in unbekannter Höhe, fehle jede Spur, teilte die Polizei mit. Es wurden entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Wer Angaben zum Tatgeschehen machen kann, wird gebeten sich bei der Nordhäuser Polizei zu melden.

