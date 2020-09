An den Tankstellen in der Freiherr-vom-Stein-Straße und in der Parkallee in Nordhausen haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag Staubsaugerautomaten aufgebrochen. Der oder die Täter erbeuteten einen dreistelligen Geldbetrag und hinterließen Schäden an den Automaten.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die auf dem jeweiligen Tankstellengelände verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Informationen nimmt die Polizei in Nordhausen entgegen.

