Unbekannte klauen in Nordhausen einem Taucher die Ausrüstung

Unbekannte haben am Sonntag eine Tauchausrüstung in Nordhausen gestohlen. Wie die Polizei berichtet, hatte sich ein 42-Jähriger nach seinem Tauchgang am Abend in einem Fahrzeug im Uthlebener Weg umgezogen. Währenddessen entwendeten der oder die unbekannten Täter die abgelegte Ausrüstung. Der Schaden wird mit etwa 2800 Euro beziffert. Die Nordhäuser Polizei nahm eine Anzeige wegen des vorliegenden Diebstahls auf.