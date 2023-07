Unbekannte klauen Rüttelplatten im Wert von 30.000 Euro im Landkreis Nordhausen

Kleinwerther. Bislang unbekannte Täter haben im Landkreis Nordhausen Rüttelplatten von einer Baustelle gestohlen. Dabei ist ein Schaden von 30.000 Euro entstanden.

Drei Rüttelplatten im Wert von ungefähr 30.000 Euro verschwanden am Wochenende von einer Baustelle an der Halle-Kasseler-Straße in Kleinwerther. Wie die Polizei mitteilte, waren die Rüttelplatten auf einem Container und einem Dumper abgestellt. Daher vermutet die Polizei, dass der oder die Täter mit schwerem Gerät angerückt sind, um die Beute mitzunehmen (Hinweise an Telefon: 03601/960).

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.