Die Polizei musste Heiligabend in die Hardenbergstraße ausrücken.

Nordhausen Einer der Täter soll sich am Tatort verletzt und dadurch vielversprechende Spuren hinterlassen haben.

Unbekannte knacken Kellerräume in Nordhäuser Hardenbergstraße

Eine unangenehme Überraschung am Weihnachtsmorgen wartete jetzt auf die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Hardenbergstraße in Nordhausen. Deren Keller bekamen keinen Besuch vom Weihnachtsmann, sondern von bislang unbekannten Tätern, die die Räume aufbrachen. Zum Umfang der Beute konnten Donnerstagmittag noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei ermittelt.

Klar ist aber schon jetzt, dass die Ermittler in den Kellerräumen auf vielversprechende Spuren trafen: Denn einer der Täter verletzte sich offenbar beim Aufbruch einer Kellertür und hinterließ dadurch DNA am Tatort.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei telefonisch entgegen unter 03631/960.