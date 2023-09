Unbekannte setzen Kleidercontainer in Nordhausen in Brand

Nordhausen In Nordhausen stand ein Kleidercontainer in Flammen. Zeugen hörten zuvor Knallgeräusche und konnten dann zwei Unbekannte beobachten. So werden die mutmaßlichen Täter beschrieben.

In der Grimmelallee in Nordhausen kam es am Dienstag gegen 1.30 Uhr zum Brand eines Kleidercontainers. Wie es in der Mitteilung heißt, hatten Zeugen zuvor laute Knallgeräusche wahrgenommen und die Polizei informiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr- und Polizeikräfte stand der Kleidercontainer bereits im Vollbrand.

Ein Übergreifen des Feuers auf weitere Gegenstände oder Gebäude konnte verhindert werden. Ersten Erkenntnissen zufolge handelte es sich bei den Knallgeräuschen um detonierte Feuerwerkskörper. Ob diese auch Ursache für das Feuer sind, werde derzeit ermittelt.

Zeugen können zwei Männer beobachten

Zeugen haben zwei Personen gesehen, die gegebenenfalls im Zusammenhang mit den Bränden stehen könnten. So werden sie beschrieben:

Eine Person war männlichen Geschlechts, etwa 160 cm groß, von schlanker Gestalt, schwarz gekleidet und hatte blonde Haare.

Die andere Person war ebenfalls männlichen Geschlechts, etwa 180 cm groß, untersetzt, trug ein weißes Oberteil, eine blaue Hose und hatte dunkle Haare.

Hinweise zu den Personen und der Tat nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen. (Aktenzeichen: 0238757)

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

