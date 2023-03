Unbekannte stehlen Bargeld aus Nordhäuser Computerfachgeschäft

Nordhausen. In ein Nordhäuser Computerfachgeschäft ist am vergangenen Wochenende eingebrochen worden. Die Täter erbeuteten einen dreistelligen Bargeldbetrag.

Unbekannte sind am vergangenen Wochenende gewaltsam in ein Computerfachgeschäft an der Alten Leipziger Straße in Nordhausen eingebrochen. Der oder die Täter zerstörten dafür eine Fensterscheibe. Mit einem dreistelligen Bargeldbetrag verschwanden die Einbrecher.

An der Eingangstür entdeckten die Polizisten Hebelspuren. Der Sachschaden wird derzeit auf ungefähr 600 Euro.

