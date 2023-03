Diebe stahlen am Wochenende in Nordhausen Werkzeug im Wert von mehreren Tausend Euro aus einem Transporter. (Symbolbild).

Unbekannte stehlen in Nordhausen Werkzeug im Wert von 10.000 Euro

Nordhausen. Unbekannte brachen am Wochenende in einen Transporter in Nordhausen ein, aus dem sie Diebesgut im Wert von mehreren Tausend Euro mitgehen ließen.

Diebe brachen am Wochenende in einen Transporter in Nordhausen ein und stahlen hochwertiges Werkzeug. Laut Angaben der Polizei erbeuteten die Langfinger Diebesgut im Wert von 10.000 Euro.

Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 100 Euro. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen zum Vorfall.

